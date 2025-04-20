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"فوكس نيوز" تصف كييف بأنها مدينة روسية وأوكرانيا تطالب باعتذار- فيديو

07:08 م الأحد 20 أبريل 2025

فوكس نيوز الأمريكية

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كييف - (د ب أ)

انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بعدما وصفت الشبكة عن طريق الخطأ كييف بأنها مدينة روسية في إيضاح للقطات مصورة على الشاشة.
وكتب المتحدث باسم الوزارة هيورهي تيخي على موقع إكس اليوم الأحد: "إذا كان هذا خطأ وليس تصريحا سياسيا متعمدا، يجب أن يكون هناك اعتذار وتحقيق لمعرفة الشخص الذي ارتكب الخطأ".
وحدث الخطأ أثناء تغطية الخدمات الدينية لعيد الفصح، حيث أظهرت فوكس نيوز في وقت واحد لقطات من كييف وموسكو والفاتيكان، وتم تصنيف كييف بشكل خاطئ بأنها جزء من روسيا في التسمية التوضيحية.

وأثارت التسمية الخاطئة انتقادات نظرا لسمعة "فوكس نيوز" كمنصة متوافقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تم اتهامه منذ فترة طويلة بإقامة علاقات ودية مع الكرملين.

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فوكس نيوز أوكرانيا كييف روسيا
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