مسؤول إسرائيلي: إذا توصلت إيران لاتفاق مع أمريكا سيصعب علينا ضربها عسكريًا

وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه "سيصعب على إسرائيل القيام بعمل عسكري ضد إيران إذا وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقًا معها".

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضحت أنه لا داعي للقلق في إسرائيل من تقدم المحادثات مع إيران.

وأفادت الصحيفة ذاتها عن مسؤول في إدارة ترامب، أن إسرائيل ستحصل على تحديث بشأن المحادثات مع إيران في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدًا أن العلاقات بين الإدارة الأمريكية وحكومة إسرائيل هي الأفضل على الإطلاق.

وكان المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أعرب اليوم الأحد، عن تفاؤله بشأن المحادثات التي جرت بين طهران وواشنطن، قائلًا إن الاتفاق الأمريكي الإيراني أصبح أقرب لكنه سيتطلب مراقبة، مشيرًا إلى أنه قد يتم خلال أسابيع مع إرادة للتحرك بسرعة لتفادي الأسوء، وفق ما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وانطلقت، أمس السبت، الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي جرت في قاعتين منفصلتين بروما، وتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، نقل الرسائل بين الطرفين، وفق ما قالته الخارجية الإيرانية.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمحادثات، قائلًا إنها "كانت بناءة و استشرافية". وكشف عن جولة محادثات ثالثة بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، قال مسؤول أمريكي، إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أجرى يوم السبت مناقشات "مباشرة وغير مباشرة" مع عراقجي في روما، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقِد في السفارة العمانية أحرز "تقدمًا جيدًا جدًا".