لبنان.. توقيف أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات صاروخية على إسرائيل

بيروت - (أ ب)

أعلن الجيش اللبناني أن السلطات أوقفت عدة أشخاص يُشتبه في أنهم كانوا يخططون لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، كما صادرت الأسلحة المستخدمة.

وقال الجيش اليوم الأحد، إن التوقيفات مرتبطة باعتقالات أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، مضيفا أنه خلال تحقيقات الاستخبارات العسكرية في القضية السابقة، تم الحصول على معلومات بشأن التخطيط لهجوم صاروخي جديد.

وأشار الجيش إلى أن القوات داهمت شقة قرب مدينة صيدا الساحلية جنوبا، وصادرت عددا من الصواريخ والمنصات، واعتقلت عدة أشخاص على صلة بالعملية، وتم تحويلهم إلى السلطات القضائية.

وكانت السلطات قد أوقفت يوم الأربعاء، عددا من الأشخاص، بينهم فلسطينيون، يُشتبه في تورطهم بإطلاق صواريخ على إسرائيل في هجومين منفصلين أواخر مارس، ما أدى إلى شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على أجزاء من لبنان، ونفت جماعة حزب الله حينها مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وفي سياق متصل، أفادت مديرية الدفاع المدني اللبناني اليوم الأحد، بأن سلسلة من الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخصين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه قتل حسين علي نصر، مشيرا إلى أنه نائب رئيس وحدة 4400 في حزب الله، وأضاف أن نصر كان يساهم في تهريب الأسلحة والأموال إلى لبنان عبر "عملاء إيرانيين"، من بينهم من كانوا يستخدمون مطار بيروت.

كما استشهد شخص آخر نتيجة انفجار استهدف مركبة تابعة للجيش اللبناني في ظروف لا تزال غامضة، بحسب الدفاع المدني.

ومنذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الذي أنهى حربا استمرت 14 شهرا بين إسرائيل وحزب الله، أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد العشرات في لبنان، من بينهم مدنيون وأعضاء في حزب الله، وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان.