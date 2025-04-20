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الرئاسة الأوكرانية: سنشارك بمحادثات وقف إطلاق النار في لندن

05:53 م الأحد 20 أبريل 2025

فولوديمير زيلينسكي

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كييف – (أ ش أ)

قال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، سيرهي ليشينكو، اليوم الأحد، إن فريق التفاوض الأوكراني سيشارك في محادثات وقف إطلاق النار المقبلة في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف ليشينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "فريقنا التفاوضي سيكون حاضرًا، لن أعلن عن المشاركين، ولكن شارك في المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، ووزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيا، ووزير الدفاع، رستم عمروف".

وأكد ليشينكو أن أوكرانيا لن تكون أبدًا عقبة على طريق السلام، لأنها تتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب.

وأعلن كيث كيلوج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، مؤخرًا أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى لندن الأسبوع الجاري لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش الروسي يحاول التقدم في بعض المناطق الأوكرانية حيث نفذ العديد من الهجمات خلال الساعات الأولى من اليوم رغم إعلان موسكو وقف إطلاق النار مؤقتا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس السبت، وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.

هذا المحتوى من

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