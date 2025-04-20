مدير وكالة الطاقة الذرية: قد تتوصل أمريكا وإيران خلال أسابيع لاتفاق

وكالات

نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قوله إن الاتفاق الأمريكي الإيراني أصبح أقرب لكنه سيتطلب مراقبة، مشيرًا إلى أنه قد يتم خلال أسابيع مع إرادة للتحرك بسرعة لتفادي الأسوء.

وأضاف جروسي، أنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني دون إمكانية التحقق على الأرض من قبلنا"، مؤكدًا أن أن وكالة الطاقة الذرية وحدها يمكنها ضمان مراقبة ما ستتفق عليه واشنطن وطهران.

وتابع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية: "قادرون على إيجاد حل تقني مع الخبراء الأمريكيين والإيرانيين إذا توفرت الإرادة السياسية".

وأعرب جروسي عن رضاه عن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه: "كان يمكن أن تنهار المباحثات خلال هذه الجولة الثانية، بعد ذلك، كل شيء كان سيتوقف".

وانطلقت، أمس السبت، الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي جرت في قاعتين منفصلتين بالعاصمة الإيطالية روما، وتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، نقل الرسائل بين الطرفين، وفق ما قالته الخارجية الإيرانية.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمحادثات، قائلًا إنها "كانت بناءة و استشرافية". وكشف عن جولة محادثات ثالثة بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان الأسبوع المقبل.

وحول أسباب حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، في روما بالتزامن مع المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، قال عراقجي إن "الوكالة ستكون جزءًا من هذه العملية، وسيكون لها دور مهم"، مضيفا أنه "لا يزال مبكرًا حضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المفاوضات، لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة تتطلب ذلك".

وفي المقابل، قال مسؤول أمريكي، إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أجرى يوم السبت مناقشات "مباشرة وغير مباشرة" مع عراقجي في روما، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقِد في السفارة العمانية أحرز "تقدمًا جيدًا جدًا".