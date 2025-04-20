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إعلام إسرائيلي: شركات أمريكية ستقوم بتقديم المساعدات لسكان غزة

05:27 م الأحد 20 أبريل 2025

غزة

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وكالات
كشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن شركات أمريكية ستعمل على إقامة مراكز توزيع الغذاء بشكل مباشر على سكان قطاع غزة، ضمن المرحلة المقبلة لخطة الاحتلال العسكرية.
ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعًا مأساوية من نقص الغذاء، الماء، الكهرباء والعلاج، مع استمرار حالة الحصار التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي عليهم، ووصل الحال ببعضهم إلى تناول لحم السلاحف كحل بديل وسط هذه الأزمة المستمرة.
ومنذ فرض الحصار الإسرائيلي الكامل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية في 2 مارس الماضي، لم تدخل أي قافلة تحمل مساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وتستمر التحذيرات الدولية من أن الوضع الإنساني في غزة بات في أسوأ حالاته منذ أشهر، إذ يعاني القطاع من نقص حاد في الغذاء والوقود والمياه.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 51,157 شخصًا وإصابة 116,724 آخرين منذ أكتوبر 2023.

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