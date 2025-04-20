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زيلنسكي: لم نتلق ردًا من روسيا على مقترح تمديد وقف إطلاق النار لـ 30 يومًا أخرى

05:04 م الأحد 20 أبريل 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن استخدام روسيا للأسلحة الثقيلة يزداد وسجلنا اليوم ما مجموعه 46 هجومًا على محاور عدة، مشيرًا إلى أن مقتل عدد من الجنود الأوكرانيين في كمين روسي عند محور توريتسك.

وأشار زيلنسكي في تصريحات له: "نتعامل بطريقة متناسبة مع تصرفات روسيا وهي السبب الوحيد للحرب والمسؤولة عن استمرارها"، مضيفًا: "مستعدون لسلام ووقف نار غير مشروط يمكن أن يستمر لمدة لا تقل عن 30 يوما لكن لم نتلق ردا روسيا".

وكان الرئيس الأوكراني، قد اتهم اليوم الأحد، روسيا بانتهاك هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس السبت، لمدة 24 ساعة، مجددًا اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما أخرى.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، إن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بأن هناك وقفا لإطلاق النار، لكنه لا يزال يقوم بمحاولات فردية للتقدم في بعض الأماكن، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

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الرئيس الأوكراني زيلنسكي روسيا
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