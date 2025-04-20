بن غفير: قرار إقالة نائب الفرقة التي قتلت المسعفين برفح "خطأ جسيم"

وكالات

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أن قرار رئيس الأركان بإقالة نائب قائد الفرقة العسكرية التي قتلت المسعفين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي غزة "خطأ جسيم".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إقالة نائب قائد وحدة "جولاني"، الوحدة العسكرية المسؤولة عن الحادث، فضلًا عن تقديمه "تقرير جزئي وغير دقيق"، أثناء التحقيق الأولي في حادثة قتل مسعفي رفح، وتوبيخ قائد الوحدة 14 مدرعات، بسبب مسؤوليته العامة عن الحادث.

ونشر جيش الاحتلال، اليوم، نتائج تحقيقه في قتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 مارس الماضي، وبرر قتلهم بأنه "إخفاق مهني ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل".