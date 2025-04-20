إعلان

بن غفير: قرار إقالة نائب الفرقة التي قتلت المسعفين برفح "خطأ جسيم"

04:59 م الأحد 20 أبريل 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أن قرار رئيس الأركان بإقالة نائب قائد الفرقة العسكرية التي قتلت المسعفين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي غزة "خطأ جسيم".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إقالة نائب قائد وحدة "جولاني"، الوحدة العسكرية المسؤولة عن الحادث، فضلًا عن تقديمه "تقرير جزئي وغير دقيق"، أثناء التحقيق الأولي في حادثة قتل مسعفي رفح، وتوبيخ قائد الوحدة 14 مدرعات، بسبب مسؤوليته العامة عن الحادث.

ونشر جيش الاحتلال، اليوم، نتائج تحقيقه في قتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 مارس الماضي، وبرر قتلهم بأنه "إخفاق مهني ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إقالة نائب قائد الفرقة العسكرية قتل المسعفين برفح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا