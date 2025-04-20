جيش الاحتلال ينشر تفاصيل التحقيق بشأن مقتل مسعفي رفح جنوبي غزة

وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نتائج تحقيقه في قتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 مارس الماضي، وبرر قتلهم بأنه "إخفاق مهني ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل".

وأعلن جيش الاحتلال إقالة نائب قائد وحدة "جولاني"، الوحدة العسكرية المسؤولة عن الحادث، فضلًا عن تقديمه "تقرير جزئي وغير دقيق"، أثناء التحقيق الأولي في الحادثة، وتوبيخ قائد الوحدة 14 مدرعات، بسبب مسؤوليته العامة عن الحادث.

وزعم الجيش أن "التحقيق لم يتوصل إلى أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أيًا من الضحايا كان مقيدًا قبل أو بعد إطلاق النار"، وهي رواية تخالف ما قالته وزارة الصحة الفلسطينية إن بعض الجثث التي تم انتشالها من حفرة عميقة، كانت مقيدة.

وتابع: "3 وقائع إطلاق نار حدثت في ذلك اليوم، أطلق الجنود النار في الواقعة الأولى على مركبة تم تحديدها على أنها تابعة لحركة حماس"، وفق زعمه.

وأضاف "وفي الواقعة الثانية لم يتعرف نائب القائد في البداية على المركبات على أنها سيارات إسعاف بسبب ضعف الرؤية الليلية"، بينما "أطلق جنود النار في الواقعة الثالثة على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة بسبب أخطاء تشغيلية مما شكل انتهاكًا للقواعد المتبعة. وتتعلق تلك الواقعة بمخالفة الأوامر أثناء القتال".

وخلص التحقيق الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن "إطلاق النار في الواقعتين الأولى والثانية نتج عن سوء فهم خلال العمليات. وأن نقل الجثث كان مناسبًا في ظل الظروف لكن قرار تدمير المركبات كان خاطئًا"، وفق زعمه.

وادعى الجيش أنه "لم تكن هناك أي محاولة بشكل عام لإخفاء ما حدث".

ولكن مقطع الفيديو الذي وُجِدَ بهاتف جوال المسعف، رفعت رضوان، الذي عُثر على جثته ضمن مقبرة جماعية تضم جثث 15 عاملًا من عمال الإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يكذب الرواية الإسرائيلية.

وأظهر مقطع الفيديو أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وكانت أضواء الطوارئ مضاءة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية وابلًا من النيران عليها.