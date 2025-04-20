روبيو يكشف حقيقة إلغاء ترامب لعمل الخارجية الأمريكية في أفريقيا

وكالات

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ما تم تداوله بشأن عزم الولايات المتحدة على إلغاء عمل وزارة الخارجية في إفريقيا، قائلًا: "لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا".

وأضاف روبيو، "لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإغلاق المكاتب المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين".

وتأتي تصريحات روبيو، بعدما أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب قد يوقع الأسبوع المقبل أمرًا تنفيذيًا من شأنه تقليص أنشطة وزارة الخارجية في إفريقيا وإغلاق عدد من السفارات والقنصليات "غير الأساسية"، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أيضًا إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، الذي يتعامل مع السياسة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.