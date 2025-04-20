آلاف الأمريكيين يتظاهرون في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجًا على قرارات ترامب

بي بي سي

خرج آلاف الأمريكيين إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة، أمس السبت، احتجاجًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.

واتخذت هذه المظاهرات اسم "50501"، الذي يرمز إلى 50 مظاهرة، و50 ولاية، وحركة واحدة.

وقصد القائمون على تنظيم هذه المظاهرات أن يتزامن خروجها مع الذكرى السنوية الـ 250 لبداية حرب الاستقلال الأمريكية.

ومن أمام البيت الأبيض، وأمام مقرّات وكلاء مبيعات شركة تسلا، ومن قلب العديد من المدن الأمريكية – عبّر المتظاهرون عن العديد من المظالم. وطالب كثيرون بإعادة كيلمار أبريجو جارسيا، الذي رُحِّل بالخطأ إلى جمهورية السلفادور.

وأصبحت المظاهرات السياسية أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة – ومنها مظاهرات خرجت مطلع أبريل الجاري باسم "ارفعوا أيديكم"، التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء البلاد.

وأظهرت آخر استطلاعات الرأي، التي أجراها مركز "جالوب"، رضا 45% من المشاركين في تلك الاستطلاعات عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثلاثة أشهر الأولى من فترة رئاسته الحالية، وهي أكثر من النسبة التي حصل عليها خلال الفترة ذاتها من رئاسته السابقة – عند 41%.

جدير بالذكر أن معدّل نسبة الرضا الشعبي عن أداء الرؤساء الأمريكيين في الأشهر الثلاثة الأولى من رئاستهم خلال الفترة من 1952 وحتى 2020 هي 60%- ما يعني أنّ ترامب لا يزل أقلّ من المعدّل.

وخرجت مظاهرات أمس السبت احتجاجًا على عدد من قرارات إدارة ترامب، ومن بينها قرارات اتخذتها وزارة الكفاءة الحكومية – وهي مبادرة ترامب لخفض الوظائف الحكومية الأمريكية وخفض الإنفاق الحكومي بشكل عام.

كما احتج متظاهرون على عدم إبداء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادً لإعادة أبريجو جارسيا، وهو مواطن من السلفادور تمّ ترحيله بالخطأ إلى بلاده.

وقال جهاد الجندي، لشبكة "سي إن إن"، إنه انضمّ إلى مظاهرة أمام البيت الأبيض، احتجاجًا على ترحيل جارسيا. ويعتقد الجندي أنه من السهل أن "يضغط ترامب على السلفادور لإعادة" الرجل المرحل.

واتسمت المظاهرات في عمومها بالسِلمية، حسبما أفادت تقارير، رغم ما أظهره مقطع فيديو نشره النائب الديمقراطي سوهاس سوبرامانيام على صفحته عبر موقع "إكس"؛ حيث ظهر رجل يحمل لافتة عليها صورة ترامب وهو يشقّ طريقه وسط الحشود الغاضبة.

وحمل كثير من المتظاهرين لافتات تقول "لا ملوك"، في إشارة إلى ذكرى بدء النضال الأمريكي للاستقلال عن التاج البريطاني.

كما حمل متظاهرون لافتات شبيهة في الاحتفالات بولاية ماساتشوستس، التي أحيت ذكرى معارك شهدتها مدينتا ليكسينجتون وكونكورد، والفارس بول ريفير. كما شهدت ولاية بوسطن يوم السبت خروج مسيرات ضمن "مظاهرات 50501".

وقال توماس باسفورد لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء: "إن الحرية في أمريكا تعيش وقتًا صعبًا للغاية هذه الأيام".

واصطحب باسفورد معه إلى المظاهرة في بوسطن كلًا من صديقته وابنته واثنين من أحفاده، قائلًا: "أريد أن يتعرّف الأبناء على أصول هذا البلد وأنه يتعين علينا أحيانًا أن نناضل في سبيل الحرية".

وتشهد شعبية ترامب تراجُعًا، على ما يبدو، لا سيما عند الحديث عن الاقتصاد – وعندما بدأ فترته الرئاسية الراهنة في يناير الماضي، كانت شعبية ترامب تناهز 47%، وفقًا لمركز "جالوب" لاستطلاعات الرأي.

كما أظهر استطلاع "إيسبوس-رويترز" تراجُعًا في شعبية ترامب إلى 43% من 47% يوم تنصيبه، كما أظهر الاستطلاع ذاته تراجُعًا في مستوى الرضا الشعبي عن أداء الرئيس الأمريكي على الصعيد الاقتصادي إلى 37%، مقارنة بـ 42% إبّان تنصيبه في يناير الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتشد مئات الآلاف من الأمريكيين في أضخم تظاهرة احتجاجية شهدتها البلاد منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وكانت هذه المظاهرات أضخم من مظاهرات أمس السبت؛ وقد خرجت في 1,200 موقع في الولايات الأمريكية الـ 50 جميعها.