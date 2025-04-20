بسبب فيديو مرعب لفتاة.. الصين تطالب الأشخاص النحيفين بالبقاء في المنزل

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لفتاة صينية، مُمسكة بفرع شجرة بإحدى الشوارع، بسبب الرياح العاتية التي تضرب الصين حاليًا.

وعقب الحادثة طالبت وزارة الطوارئ المحلية في الصين الأشخاص النحيفين بالبقاء في منازلهم.

وضربت رياح عاتية العاصمة الصينية بكين وعدة مناطق في شمال الصين، ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية، وإغلاق مواقع سياحية، وتعليق خدمات القطارات، وفق ما أكدته مصادر محلية.

وذكرت الهيئة الصينية للأرصاد الجوية أن هذه الرياح القوية ناجمة عن دوامة هوائية تشكّلت فوق منغوليا وتتجه شرقًا وجنوبًا، وقد بدأت في التأثير على شمال الصين، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية عطلة الأسبوع.

وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي بأن الرياح اقتلعت نحو 300 شجرة في أنحاء العاصمة، وألحقت أضرارًا بـ19 سيارة، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.