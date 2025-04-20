القسام تعلن تفاصيل الكمين الذي أوقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بغزة



وكالات

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تمكنت أمس السبت من تنفيذ كمين "كسر السيف المركب" شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأضافت القسام، "استهدفنا بقذيفة مضادة للدروع عربة تابعة لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة"، مشيرة إلى أنه فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة مضادة للأفراد وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس السبت، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم على مركبة عسكرية ببيت حانون شمال غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسلحين فلسطينيين استهدفوا قوة الإنقاذ، مما أدى إلى مقتل الجندي وإصابة 4 آخرين، جروح بعضهم حرجة، مضيفة أن مروحيات تابعة للجيش نقلت مصابين إلى مستشفيات داخل إسرائيل.

وذكرت أن معارك ضارية جرت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات واسعة على مناطق بشمال القطاع.