لم تكمل 30 ساعة.. روسيا تتهم أوكرانيا بخرق هدنة عيد الفصح



(وكالات)

اتهمت روسيا أوكرانيا بعدم الالتزام بهدنة عيد الفصح التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين، معتبرةً ذلك دليلًا على عجز كييف عن وقف إطلاق النار ولو مؤقتًا.

وقال روديون ميروشنيك، السفير الروسي الخاص بملف "جرائم نظام كييف"، في تصريح متلفز، إن الحكومة الأوكرانية "لم تستطع الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 30 ساعة فقط"، رغم أنها نفسها طالما طالبت بمبادرات مماثلة في السابق. وأضاف: "حتى المقترحات السابقة لوقف إطلاق النار لمدة شهر، كانت مجرد شعارات دون تنفيذ فعلي... لا أتذكر أن كييف التزمت بأي اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل طويل الأمد أو فعال".

وأشار ميروشنيك إلى استمرار القصف الأوكراني لمواقع ومنشآت روسية، سواء كانت عسكرية أو مدنية، مؤكدًا أن التقارير الميدانية ما زالت توثّق هذه الهجمات رغم إعلان الهدنة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن مساء السبت، عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، تبدأ من الساعة السادسة مساء يوم 19 أبريل وحتى منتصف ليل 21 أبريل بتوقيت موسكو. وأكدت وزارة الدفاع الروسية التزامها الكامل بوقف إطلاق النار خلال تلك الفترة، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي "استفزازات محتملة" من الجانب الأوكراني.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاحترام "الهدوء" خلال عطلة عيد الفصح، شريطة أن تلتزم روسيا بالاتفاق.