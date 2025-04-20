شهيدان بغارتين إسرائيليتين على بلدتين جنوبي لبنان



وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي حولا وكوثرية السيّاد جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، "استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف، ولوحظ تحليق كثيف للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في المنطقة".

ومن جانبه، أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل آلية للجيش على طريق القصيبة- بريقع جنوبي البلاد.

وأمس السبت، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة عند مدخل بلدة الغازية، قرب مدينة صيدا في جنوب البلاد، بينما زعم جيش الاحتلال أنه استهدف عنصر في حزب الله.

وبالرغم من انقضاء المدة المحددة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، في اتفاق 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن الاحتلال لم يلتزم به ولا تزال قواته تتواجد في 5 مناطق بالجنوب اللبناني.