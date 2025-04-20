سلام: الدولة اللبنانية هي الجهة المخولة لامتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب والسلم

بيروت - (د ب أ)

صرح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن الدولة هي الجهة المخولة لامتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب والسلم.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن سلام قوله إن "العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، هو تأكيد أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة امتلاك السلاح".

ونوه سلام بـ "العمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش في الجنوب وخصوصاً مديرية المخابرات التي نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت فيها التحضير لعملية إطلاق صواريخ من الجنوب، بالإضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بهذه العملية".

كما نوه بـ "عمل كل الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية"، وأهاب بها "مواصلة كل الجهود لمنع أي عمليات عبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من الحروب".