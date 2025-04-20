إعلام عبري: نواب بالكنيست قدموا قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "نواب بالكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وأمس السبت، منعت السلطات الإسرائيلية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وقالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية الحكومية، السبت في منشور على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن "السلطات الإسرائيلية وبدون سابق إنذار منعت اليوم مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة"، واصفة التصرف بـ"التعسفي".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن ومخيمات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًا وإصابة نحو 7000 واعتقال 16 ألفًا آخرين.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم بالضفة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 396 منزلًا بشكل كامل و2573 آخر بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، وذلك لمنع المواطنين من العودة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوقوع انفجار ضخم فجر اليوم الأحد في مخيم طولكرم، ما نتج عنه تصاعد كثيف للدخان، دون التمكن من تحديد طبيعته نتيجة الحصار المفروض على المخيم الذي بات شبه خال من السكان بعد تهجيرهم قسرًا.