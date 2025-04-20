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بالفيديو.. حوار مؤثر بين جندي إسرائيلي وشاب فلسطيني قبل قصف منزله بالصواريخ

01:34 م الأحد 20 أبريل 2025

قصف منازل بقطاع غزة

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كتب- محمد جعفر:

انتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو مصور، لشاب فلسطيني في حديثه مع أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قصف منزله في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو المصور، ثبات الشاب الفلسطيني في حديثه مع جندي الاحتلال، الذي يسأله عن إمكانية وجود أحد من أفراد العائلة داخل المنزل أم لا قبل قصفه، فيما يجيب الشاب الفلسطيني بثبات المؤمن: "لا يوجد أحد.. اضغط وتوكل على الله".

وتابع: "قول يارب وسم الله واضغط عالزر.. ليش تأخر الصاروخ"، فيما رد الجندي الإسرائيلي المسئول عن نسف المبنى: " نصف دقيقة وبينزل الصاروخ.. لا تقلق لا تقلق.. فيه صاروخين غيره".

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الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الجيش الاسرائيلي
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