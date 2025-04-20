إعلان

رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم

01:25 م الأحد 20 أبريل 2025

نواف سلام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "العمل الذي يقوم به الجيش تأكيد على أن الحكومة ماضية في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها"، مؤكدًا أن الدولة وحدها هى صاحبة قرار الحرب والسلم وهي الجهة المخولة بامتلاك السلاح.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش اللبناني عن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وكشف عن ضبط عدد من القذائف الجاهزة للإطلاق خلال مداهمات نُفذت في منطقتي صيدا والزهراني.

وأفادت قيادة الجيش في بيان رسمي، أن وحداتها تمكنت من العثور على صواريخ معدة للإطلاق ومنصات إطلاق كانت جاهزة للاستخدام، ما يشير إلى أن العملية كانت وشيكة التنفيذ.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس اللبناني جوزيف عون نيته حصر السلاح في يد الدولة، قائلًا إن بيروت تنتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نواف سلام الحكومة اللبنانية لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شات جي بي تي" يناديك باسمك.. ميزة ذكية أم خرق للخصوصية؟

إعلان

إعلان

قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا