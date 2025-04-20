رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم

وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "العمل الذي يقوم به الجيش تأكيد على أن الحكومة ماضية في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها"، مؤكدًا أن الدولة وحدها هى صاحبة قرار الحرب والسلم وهي الجهة المخولة بامتلاك السلاح.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش اللبناني عن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وكشف عن ضبط عدد من القذائف الجاهزة للإطلاق خلال مداهمات نُفذت في منطقتي صيدا والزهراني.

وأفادت قيادة الجيش في بيان رسمي، أن وحداتها تمكنت من العثور على صواريخ معدة للإطلاق ومنصات إطلاق كانت جاهزة للاستخدام، ما يشير إلى أن العملية كانت وشيكة التنفيذ.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس اللبناني جوزيف عون نيته حصر السلاح في يد الدولة، قائلًا إن بيروت تنتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.