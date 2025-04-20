جريمة تهز إسطنبول.. ممثلة شهيرة تقتل صديقتها بـ30 طعنة

(وكالات)

ألقت الشرطة التركية القبض على الممثلة المعروفة سيفيل أكداج البالغة من العمر 32 عامًا، بعد اتهامها بقتل صديقتها المقربة أليف كيراف 29 عامًا طعنًا حتى الموت داخل شقة سكنية في منطقة الفاتح وسط إسطنبول.

ونشب شجار عنيف بين السيدتين عند عودتهما فجرًا من سهرة استهلكتا خلالها كميات كبيرة من الكحول، بحسب ما ذكرت التحقيقات، وروت أكداج في اعترافاتها أن الضحية بادرت بضربها، ما أدى إلى عراك تطور إلى طعنات قاتلة. غير أن تقرير الطب الشرعي دحض رواية "الدفاع عن النفس"، بعدما كشف عن وجود 30 طعنة في جسد كيراف، ما يشير إلى نية واضحة في القتل.

وتسببت أصوات الصراخ المرتفعة في إثارة فزع سكان المبنى، ما دفع أحد الجيران إلى الاتصال بالشرطة بعد مشاهدته شخصًا يرتدي ملابس سوداء يفر مسرعًا من المكان. أما والدة الضحية، فقد توجهت إلى الشقة بعدما فشلت في التواصل مع ابنتها، لترى جثتها غارقة في دمائها.

أما شقيق كيراف فقد عبر عن دهشته مما جرى، قائلًا: "لم تكن هناك أي بوادر لخلاف.. تركتهما معًا وكل شيء كان طبيعيًا".

وعقب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل البصمات والأدلة الجنائية، تم تحديد موقع المشتبه بها وتوقيفها في منطقة إسنيورت، حيث تم تحويلها لاحقًا إلى المحكمة لاستكمال التحقيقات.

وتُعرف سيفيل أكداج في الوسط الفني بأدوارها في أفلام مثل "السحر الأسود"، وكانت قد بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء قبل أن تتجه إلى التمثيل، حيث اكتسبت شهرة محدودة في السنوات الأخيرة.