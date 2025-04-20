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الهند.. مقتل وإصابة 22 شخصًا إثر انهيار مبنى في نيودلهي

01:05 م الأحد 20 أبريل 2025

مقتل وإصابة 22 شخصًا إثر انهيار مبنى في نيودلهي

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نيودلهي - (د ب أ)

لقي 11 شخصا، من بينهم ثمانية أفراد من عائلة واحدة، حتفهم إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في مدينة نيودلهي، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية، اليوم الأحد.

مقتل وإصابة 22 شخصًا إثر انهيار مبنى في نيودلهي

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، في دايالبور، بمنطقة مصطفى آباد في شمال شرق بلدية دلهي، بالعاصمة الهندية.

ويوجد بين القتلى ثلاثة أطفال.

مقتل وإصابة 22 شخصًا إثر انهيار مبنى في نيودلهي

وفي حين حوصر 11 شخصا آخرين تحت الأنقاض، تم إنقاذهم بعد الظهر .

وأفادت التقارير أن المبنى انهار قبل الساعة الثالثة صباحًا بقليل؛ واستمرت جهود الإنقاذ لأكثر من 12 ساعة.

وأفادت بلدية دلهي بأن المبنى عمره نحو 20 عاما، وأنه بناء غير مرخص.

مقتل وإصابة 22 شخصًا إثر انهيار مبنى في نيودلهي

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الهند انهيار مبنى نيودلهي
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