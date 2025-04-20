الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 13 شخصًا جراء قصف أمريكي على صنعاء

صنعاء - (د ب أ)



أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الأحد سقوط قتيلين وإصابة 11 آخرين في قصف أمريكي استهدف صنعاء.

وأفادت قناة "المسيرة التابعة للحوثيين، نقلا عن وزارة الصحة التي تديرها جماعة أنصار الله الحوثية، بسقوط "شهيدين و11 جريحا حصيلة العدوان الأمريكي على صنعاء العاصمة والمحافظة".

وشن الطيران الأمريكي، مساء أمس السبت، سلسلة غارات جوية، على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "غارات جوية استهدفت جبل نُقم شرقي صنعاء، وحي النهضة بمديرية الثورة شمال غربي العاصمة".

شنت الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي، قرابة ألف غارة جوية على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق وسائل إعلام حوثية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.