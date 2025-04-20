إطلاق سراح 175 لاجئا أفغانيا من السجون الباكستانية

كابول - (د ب أ)

أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن في حكومة طالبان إطلاق سراح 175 مواطناً أفغانياً من السجون الباكستانية.

ووفقا لبيان صدر اليوم الأحد، تم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد وتسفيرهم إلى أفغانستان بعد حصولهم على المساعدة. وتابعت الوزارة أن المعتقلين كانوا محتجزين في مواقع مختلفة في أنحاء باكستان، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين يوم وثلاثة أيام، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ويتزامن إطلاق سراحهم مع حملة الطرد الباكستانية المستمرة، حيث بدأت البلاد المرحلة الثانية من عمليات ترحيل الأفغان في أوائل أبريل/نيسان.

وتقوم الحكومة الباكستانية بطرد المهاجرين الأفغان، معللة السبب في ذلك إلى مخاوف أمنية وضغط على مواردها. وقد أدى ذلك إلى نزوح العديد من الأفغان، وتعرض بعضهم للاحتجاز أثناء تلك العملية.

وفيما تواصل باكستان جهودها لترحيل المهاجرين، يزداد الوضع الإنساني للمهاجرين الأفغان صعوبة. ويعود العديد من المرحلين إلى بلد لا يزال الأمن فيه غير مستقر، وفرص الحصول على الخدمات الأساسية محدودة.