إعلان

رغم مظاهرات آلاف الإسرائيليين لوقف الحرب.. نتنياهو يؤكد عزمه استمرار القتال في غزة

12:23 م الأحد 20 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في ساحة الأسرى وسط تل أبيب، للمطالبة بإعادة الأسرى حتى ولو على حساب وقف الحرب على غزة.

ورغم تصاعد تلك الاحتجاجات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس السبت، أنه لن ينهي حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19 بغزة قبل القضاء على قدرات حماس المدنية والعسكرية بشكل كامل.

وأشار نتنياهو في كلمة مصورة، إلى عزم إسرائيل إقامة ما سماه "مناطق أمنية" في لبنان وسوريا في انتهاك متواصل لسيادة البلدين، مؤكدًا: "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال (بغزة) حتى النصر، نحن في مرحلة حاسمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تل أبيب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة مستمر.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة