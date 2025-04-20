رغم مظاهرات آلاف الإسرائيليين لوقف الحرب.. نتنياهو يؤكد عزمه استمرار القتال في غزة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في ساحة الأسرى وسط تل أبيب، للمطالبة بإعادة الأسرى حتى ولو على حساب وقف الحرب على غزة.

ورغم تصاعد تلك الاحتجاجات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس السبت، أنه لن ينهي حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19 بغزة قبل القضاء على قدرات حماس المدنية والعسكرية بشكل كامل.

وأشار نتنياهو في كلمة مصورة، إلى عزم إسرائيل إقامة ما سماه "مناطق أمنية" في لبنان وسوريا في انتهاك متواصل لسيادة البلدين، مؤكدًا: "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال (بغزة) حتى النصر، نحن في مرحلة حاسمة".