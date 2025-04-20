لإخفاء أبوته.. إيلون ماسك يعرض 15 مليون دولار لشراء صمت والدة طفله

وكالات

كشفت الناشطة الأمريكية المحافظة آشلي سان كلير، البالغة من العمر 26 عامًا، عن عرض مالي تلقته من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مقابل التزامها الصمت بشأن نسب طفلها "رومولوس" إليه.

وأظهرت نتائج فحص الحمض النووي دقة بنسبة 99.9999% تؤكد أن ماسك هو والد الطفل، وذكرت "كلير"، التي أنجبت طفلها في فبراير الماضي، أن ماسك عرض عليها مبلغ 15 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 ألف دولار شهريًا، مقابل عدم التصريح علنًا بأبوته حتى يبلغ الطفل سن 21 عامًا.

وأشارت "كيلر"، إلى أن العرض جاء عبر مساعد ماسك، جاريد بيرشال، موضحة أن الاتفاق مشابه لتفاهمات سابقة مع أمهات أطفال ماسك الأخريات، مثل المغنية "غرايمز" والمديرة التنفيذية في شركة "نيورالينك"، شيفون زيليس.

وتحدثت كلير عن معاناتها المالية بسبب النزاع القضائي مع ماسك، ما اضطرها إلى بيع سيارتها من طراز "تسلا" لتغطية نفقاتها، بعد توقفه عن تقديم أي دعم لها أو لطفلها "رومولوس".

وأضافت أنها تعيش حاليًا بمفردها في شقة بالإيجار في مانهاتن، وتقوم برعاية طفليها بمساعدة مربية بدوام كامل، أحدهما من ماسك والآخر من علاقة سابقة مع أخصائي تقويم العمود الفقري جوني ألكسندر.

وأوضحت كلير أنها تعرفت إلى ماسك في ربيع عام 2023 من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعاها لزيارة مكاتب شركته "إكس" في سان فرانسيسكو، ثم تبع ذلك لقاء آخر على متن طائرته الخاصة متجهًا إلى "رود آيلاند".

وبحسب تصريحاتها، فقد أبدى ماسك رغبة كبيرة في إنجاب الأطفال معها، وطلب منها اختيار اسم لطفلهما، الذي أُطلق عليه لاحقًا اسم "رومولوس".