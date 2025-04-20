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الخارجية الإيرانية: لانزال ملتزمین بالحوار والدبلوماسیة کأداة فریدة لتسویة القضایا

10:47 ص الأحد 20 أبريل 2025

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

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طهران - (د ب أ)

شکر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، سلطنة عمان وإیطالیا على الاستضافة المشترکة للمباحثات غیر المباشرة بین إيران والولايات المتحدة.

وقال بقائي" عبر منصة "إکس" للتواصل الاجتماعي، نغادر مدینة روما ونحن نشکر عُمان وإیطالیا علی الإستضافة المشترکة لهذه الجولة الهامة من المباحثات غیر المباشرة بین إيران وأمریکا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" .

وأضاف بقائي أنه في ظل الظروف التي یواجه العالم التحدیات والتهدیدات غیر المسبوقة ضد سیادة القانون والقیم الإنسانية المشترکة فنحن مازلنا متمسكين بالحوار والدبلوماسیة کأداة منقطعة النظیر لتسویة القضایا.

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وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي سلطنة عمان إيران الولايات المتحدة
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