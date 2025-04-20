نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت للمستشفى، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية.

وفي سياق آخر، ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عالية الكثافة داخل قطاع غزة، تشمل تدميرًا منهجيًا للبنية التحتية السكنية باستخدام معدات هندسية ثقيلة بإمكانها تدمير شوارع بأكملها، وذلك وفق ما ذكر موقع "واللا" العبري.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة مستقبلية كبرى يمكن خلالها تقسيم غزة إلى قسمين، موضحًا أن الخطة تشمل إنشاء مراكز توزيع غذائية مباشرة للمدنيين في غزة تعود إدارتها لشركات أمريكية مدنية، ما بدورها سيؤدي لإضعاف قبضة حماس وتقويض سلطتها، وفق ما ذكر.