إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة كبرى لتقسيم غزة إلى قسمين

وكالات

أفاد موقع "واللا" العبري، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات عالية الكثافة داخل قطاع غزة تتضمن تدميرًا منهجيًا لمبان باستخدام معدات هندسية ثقيلة قادرة على تدمير شوارع بأكملها.

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة مستقبلية كبرى يمكن خلالها تقسيم غزة إلى قسمين، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل إنشاء مراكز توزيع غذائية مباشرة للمدنيين في غزة بإدارة شركات أمريكية مدنية ما يؤدي إلى إضعاف قبضة حماس وتقويض سلطتها.

وأشار الموقع العبري إلى أنه من المتوقع أن تتطلب هذه المناورة تجنيدًا واسعًا للاحتياط وتحريك قوات نظامية من جبهات أخرى.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن جنود احتياط قولهم إنه يجب على متخذي القرار أن يرونا ويفهموا أنه بدون دعم شامل لقوات الاحتياط سيكون أمن إسرائيل في خطر.

ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها دعوتها لزيادة عدد المجندين في الجيش الإسرائيلي مع تحديد هدف أدنى لتجنيد 22 ألفا من الحريديم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار إلى أن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل أن يتم القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم القضاء على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه.