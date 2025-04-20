تونس: عمليات تفكيك خيام المهاجرين في صفاقس مستمرة

تونس - (د ب أ)

قال متحدث باسم الحرس الوطني في تونس إن عمليات تفكيك الخيام العشوائية للمهاجرين غير النظاميين في منطقة العامرة بولاية صفاقس مستمرة بجانب عمليات الترحيل الطوعية.

وبدأت قوات الأمن منذ أسابيع قليلة في تفكيك خيام نصبها المهاجرون وسط غابات الزيتون في العامرة وفي جبنيانة المجاورة أيضا ما تسبب في توترات مع السكان المحليين.

وحتى الآن جرى تفكيك خيام تضم سبعة آلاف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب معطيات أدلى بها المتحدث حسام الدين الجبابلي في مؤتمر صحفي أمس السبت.

كما أوقفت قوات الأمن مئات من المهاجرين للاشتباه بالتحضير لأعمال عنف، بحسب نفس المصدر.

وقال الجبابلي "الوضع في العامرة تحت السيطرة" وأن عمليات إزالة الخيام مستمرة.

ويواجه الآلاف من المهاجرين الباحثين عن فرصة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الايطالية القريبة مصيرا معلقا مع تشديد المراقبة على طول السواحل.

وتقوم السلطات بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وجهات أخرى مانحة التي تتولى تمويل عمليات إعادة طوعية للمهاجرين إلى دولهم الأصلية.

وقال الجبابلي إنه منذ بدء تفكيك الخيام جرى إعادة 200 مهاجر إلى دولهم.

وأعلنت المنظمة عن ترحيل 142 مهاجرا غينيا إلى بلدهم في رحلة إعادة طوعية يوم الخميس الماضي .

ويجري تسجيل الراغبين في العودة يوميا في مكاتب المنظمة.

وبحسب بيانات الحكومة التونسية ، اختار أكثر من سبعة آلاف مهاجر العودة الطوعية الى بلده في 2024.