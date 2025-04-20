أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 941 ألفا و100 جندي

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 941 ألفا و100 جندي، بينهم 950 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10677 دبابات، منها دبابة واحدة أمس السبت، و22271 مركبة قتالية مدرعة، و26649 قطعة مدفعية، و1368 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1139 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و33240 طائرة مسيرة، و3148 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و45274 من المركبات وخزانات الوقود، و3859 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.