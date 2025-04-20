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نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي يتوجه إلى باكستان اليوم

10:16 ص الأحد 20 أبريل 2025

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

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إسلام آباد - (د ب أ)

يصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى باكستان اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم الأحد: "تعكس هذه الزيارة رفيعة المستوى العلاقات الأخوية عميقة الجذور بين باكستان والإمارات، وتؤكد التزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يجري الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني.

وسيتم خلال الاجتماع استعراض كافة أوجه العلاقات الثنائية، مع التركيز بشكل خاص على التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة والأمن الإقليمي والروابط بين الشعبين.

وستتيح الزيارة أيضا فرصة للجانبين لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ عبد الله أيضًا برئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

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