رغم هدنة عيد الفصح.. أوكرانيا تقصف مدينة جورلوفكا في دونيتسك



وكالات

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بقصف مدينة جورلوفكا صباح عيد الفصح رغم اتفاق الهدنة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا بدءًا من أمس السبت وحتى منتصف ليل يوم 21 أبريل الجاري بمناسبة عيد الفصح، وفق ما نقلته الرئاسة الروسية (الكرملين).

وقال بوتين: "على قواتنا الاستعداد لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن أفعال كييف خلال الهدنة ستظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة دائمًا للمفاوضات وترحب برغبة الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. أكد خلالها روبيو أن واشنطن تأمل في إنهاء الحرب بين موسكو وكييف، وقد طرحت إطارًا لتحقيق السلام الدائم.

ومن جانبها، وقالت الخارجية الروسية، إن لافروف تعهد، خلال المحادثة، بمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي للقضاء بشكل فعال على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.