لورد بريطاني: رسوم ترامب تدل على اقتصاد جديد لا مكان فيه للعولمة



وكالات

قال عضو مجلس اللوردات البريطاني روبرت سكيدلسكي، إن سياسة العقوبات وفرض الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، تدل على تفكير اقتصادي جديد لا مكان فيه للعولمة.

وأضاف سكيدلسكي: "بدأ كل شيء بالعقوبات، التي سرّعت انهيار العولمة. قسموا العالم إلى 3 أجزاء: من يفرض العقوبات، ومن تفرض عليه العقوبات، والدول الواقعة بينهما".

وتابع: "هذا يذكرنا كثيرا بفترة الحرب الباردة، عندما كان هناك حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، وحلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي، وحركة عدم الانحياز مع الصين والهند"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار السياسي البريطاني إلى أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، وأن أسواقا عالمية جديدة بدأت تتشكل الآن على أساس التحالفات السياسية الحالية.

وتابع: "في جوهر الأمر، كانت هناك 3 أسواق عالمية آنذاك: الأسواق الغربية، والأسواق السوفيتية، والدول الوسيطة، وحتى الآن لم تشكل العقوبات والرسوم الجمركية انهيارا كاملا للعولمة، لكنها أصبحت جزءا من نفي وحدة الاقتصاد العالمي، التي يجب الحفاظ على سلامتها.

من جانبه يحاول ترامب عبر رسومه الجمركية منح الولايات المتحدة وضعا أفضل".

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شددت الدول الغربية على موسكو ضغوط العقوبات، التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين، بأنها تهدف بشكل رئيسي لجعل حياة الملايين من الناس أسوأ.

وفي 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على الواردات من 185 دولة وإقليما.

ودخلت الرسوم الموحدة بنسبة 10% حيّز التنفيذ في الخامس من أبريل، في حين بدأت الرسوم الفردية في التاسع من الشهر ذاته.

وقد بلغت الرسوم على فيتنام 46%، وعلى كمبوديا 49%، وعلى ماليزيا 24%.

وفي التاسع من أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل، لمدة 90 يوما، بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول والأقاليم بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.