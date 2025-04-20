قتل وتهجير للفلسطينيين.. الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية



وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، البلدة القديمة في مدينة نابلس، وسط انتشار مكثف للجنود وتنفيذ عمليات تمشيط، من دون الإبلاغ عن أي حالات اعتقال.

وداهمت قوات إسرائيلية حارات عدة داخل البلدة القديمة، بالإضافة إلى أطراف السوق الشرقي، قبل أن تنسحب باتجاه حاجز حوارة، جنوبي المدينة، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة طفلة بالرصاص الحي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين أقدموا على تقييد طفلين على الأقل بأشجار في منطقة حي الضباط، غرب بلدة بيت فوريك، قبل أن يتمكن الأهالي من تحريرهما في وقت لاحق.

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة نابلس توترًا متصاعدًا في ظل استمرار اقتحامات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين

يدخل العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية، الشهر الثالث على التوالي، بواقع 90 يوما من عمليات التجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات التدمير في مناطق غرب مخيم جنين، بالإضافة إلى مداهمة قرى وبلدات أخرى، تتخللها عمليات اعتقال لعدد من الشبان.

وأعلن جيش الاحتلال عن اعتقال شابين من بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين، بعد ان اتهمهما بمساعدة منفذي عملية الفندق، قرب قلقيلية، خلال عملية الملاحقة قبل تصفيتهم واحتجاز جثامينهم.

وتشير البيانات الإحصائية الرسمية الفلسطينية إلى أن عدد النازحين من مخيم جنين والمناطق المتاخمة بلغ 21 ألفا، موزعين على عدد من القرى والبلدات.

فيما وصل عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي إلى 38 شهيدا، فضلا عن عشرات الجرحى والمعتقلين.

في السياق، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيم طولكرم لليوم الـ84، ولليوم الـ71 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني، في عمليات الاقتحام والتخريب والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

واتسعت رقعة عمليات الإخلاء في نطاق الحي الشمالي لمدينة طولكرم، والأطراف الغربية لمخيم نور شمس، إذ أجبر جيش الاحتلال عائلات على إخلاء منازلها وقام بتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأغلقت جرافات الاحتلال المداخل الجنوبية لمخيم طولكرم بالسواتر الترابية، وشرعت قوات راجلة بوضع أسلاك شائكة لمنع عودة النازحين.

وداهمت قوة عسكرية بلدة عتيل، شمال مدينة طولكرم، وطالت عمليات المداهمة محلا تجاريا، واستولت على أسمدة زراعية عقب عملية تفتيش وتخريب واسعة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.