القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية: لن نرد على الرسوم الجمركية الأمريكية



وكالات

قال القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، إن بلاده لن ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى ديون بلاده التاريخية لواشنطن قبل بدء المحادثات بين الجانبين الأسبوع المقبل.

وأضاف هان ديوك سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، الذي يشغل منصب الرئيس بالإنابة بعد إقالة يون سوك يول من منصبه هذا الشهر من قبل المحكمة الدستورية في البلاد، أن دور الولايات المتحدة كان هائلا في جعل كوريا على ما هي عليه الآن، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "بعد دمار الحرب الكورية، قدمت لنا الولايات المتحدة المساعدات ونقل التكنولوجيا والاستثمارات وضمانات الأمن، مما ساعد في جعل كوريا الجنوبية بيئة استثمارية مريحة للغاية للأجانب".

وأوضح: "إن براعتنا الصناعية وتطورنا المالي وثقافتنا ونمونا وثروتنا يعود الفضل فيها بشكل كبير إلى مساعدة الولايات المتحدة".

وفي ضوء هذا الامتنان، ستدخل سيئول أحد شركاء واشنطن الاقتصاديين بآسيا، في مفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا لإيجاد حلول "أكثر فائدة للطرفين، بدلا من اعتبار أفعالهم هدفا يجب علينا الرد عليه"، وفقا لقول هان.

واستاء المسؤولون الكوريون الجنوبيون عندما أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية "متبادلة" بنسبة 25% على البلاد هذا الشهر، على الرغم من اتفاقية التجارة الحرة التي لا تفرض كوريا الجنوبية بموجبها تعريفات جمركية على السلع الأمريكية.

كما تأثرت شركتا السيارات الكوريتان العملاقتان "هيونداي" و"كيا" بضريبة أمريكية منفصلة بنسبة 25% على شركات صناعة السيارات.

بينما تواجه شركات صناعة الرقائق وشركات الأدوية في البلاد تعريفات جمركية محتملة بموجب تحقيق أمني وطني أعلنت عنه واشنطن هذا الأسبوع.

وتنفق التكتلات الرائدة في كوريا الجنوبية عشرات المليارات من الدولارات لبناء مصانع تصنيع متطورة للرقائق وبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

وارتفع فائض سيئول التجاري مع الولايات المتحدة بشكل حاد، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 55 مليار دولار في عام 2024 بعد أن حلت الولايات المتحدة محل الصين كأكبر وجهة تصديرية لها، وفق الصحيفة.

وقال هان، الذي صرح أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة" مع ترامب لمدة 28 دقيقة في وقت سابق من هذا الشهر، إن كوريا الجنوبية مستعدة لمناقشة خفض فائضها التجاري، بما في ذلك شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وطائرات الركاب التجارية.

وأضاف أن زيادة التعاون في بناء السفن البحرية "قد تساعد الولايات المتحدة في تعزيز تحالفاتها".

وأفاد بأن سيئول مستعدة لمناقشة الحواجز التجارية غير الجمركية التي تفرضها كوريا الجنوبية، ومن بين الشكاوى الأمريكية طويلة الأمد، "لوائح سيئول لانبعاثات السيارات، وتسعير الأدوية غير الشفاف، ورفض استيراد بعض لحوم البقر الأمريكية".

وأقر هان أن بعض الصناعات "قد تعاني من بعض المشاكل" نتيجة للمفاوضات، لكنه قال إن تحريرا أوسع للتجارة بين البلدين "سيعزز رفاهية الشعب الكوري".