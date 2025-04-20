والد أسير لدى حماس: آمل أن يكون ابني حيًا.. وأدعو لحوار مباشر مع المقاومة



وكالات

قال والد أسير أمريكي إسرائيلي محتجز في غزة، إنه لا يزال متفائلا بأن ابنه البالغ من العمر 21 عاما لا يزال على قيد الحياة، بعدما أعلنت حماس أنها لا تستطيع تحديد مصيره.

ودعا آدي ألكسندر، الذي كان ابنه عيدان يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما أسر في 7 أكتوبر 2023، الولايات المتحدة إلى الدخول في محادثات مباشرة لتحرير الأسرى المتبقين - أحياء وأمواتا.

وقال الأب: "أعتقد أنه يجب علينا التواصل معهم مباشرة لنرى ما يمكن فعله بشأن ابني، والرهائن الأمريكيين الأربعة القتلى، وجميع الآخرين".

وأضاف: "يبدو أن المفاوضات متوقفة، كل شيء عالق، وقد عدنا إلى ما قبل عام تقريبا، إنه أمر مقلق حقا"، وفقا لروسيا اليوم.

كانت حماس قد وافقت سابقا على إطلاق سراح عيدان ألكسندر، الذي يعتقد أنه آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة لدى حماس، بالإضافة إلى جثث 4 أمريكيين.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس يوم السبت أنها لا تعلم مصير ألكسندر، بعد أن أشارت إلى مقتل الحارس الذي كان يحتجزه.

وكانت حماس أصدرت مؤخرا فيديو بدون تاريخ، يزعم أنه لعيدان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال والده: "لقد بدا لنا مخيفا للغاية - مجرد فيديو فظيع للغاية".

واستنكر ألكسندر في مقطع الفيديو المنشور وقوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضحية لأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما عرقل إطلاق سراحه وغيره من الأسرى بالقطاع.

وقال ألكسندر في المقطع المصور: "كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الديكتاتور، بينما أنا أنهار جسديا وعقليا".

واتهم الجميع بالكذب عليه والتراجع عن وعود إطلاق سراحه، مضيفا: "الجميع كذبوا، شعبي، حكومة إسرائيل، والجيش، والإدارة الأمريكية".

وتابع ألكسندر: "سمعت قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي، لكنكم رفضتم وتركتموني".

وتظاهر آلاف الأشخاص مرة أخرى في إسرائيل السبت، للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعادة الرهائن الـ 59 المتبقين لدى حماس إلى الوطن بالقطار، وفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية.