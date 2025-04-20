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عملية التبادل مع كييف.. طائرة تقل أسرى روس تصل إلى موسكو

06:10 ص الأحد 20 أبريل 2025

الأسرى العسكريين الروس

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وكالات

وصلت الطائرة التي نقلت مجموعة من الأسرى العسكريين الروس العائدين من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف، إلى موسكو.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية لتبادل الأسرى وفقا لصيغة 246 مقابل 246، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للوزارة، سيخضع الأسرى العائدون للعلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية العسكرية الروسية.

وذكرت الوزارة، أنه وفي بادرة حسن نية، سلمت روسيا 31 أسير حرب جريحا إلى أوكرانيا مقابل 15 عسكريا روسيا جريحا يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وأشارت إلى أن عملية التبادل الحالية تمت بوساطة إنسانية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل شهر جرت عملية تبادل الأسرى السابقة بين موسكو وكييف.

وخلالها استلمت روسيا 175من الأسرى العسكريين، وتمت إعادة العدد نفسه من الأسرى الأوكرانيين إلى نظام كييف.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار بادرة حسن نية إنسانية، قام الجانب الروسي بتسليم 22 عسكريا من القوات الأوكرانية مصابين بجروح خطيرة.

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