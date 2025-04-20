بينهم 3 أطفال.. 11 قتيلا إثر انهيار مبنى في نيودلهي بالهند



وكالات

لقي 11 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال حتفهم، في نيودلهي، بعد انهيار مبنى سكني في ضواحي العاصمة الهندية، وفق السلطات ووسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في وقت باكر جدا السبت، في منطقة بشمال شرق المدينة يقطنها خصوصا أشخاص هاجروا من أجزاء أخرى من البلاد.

وبحثت فرق الإنقاذ بين الأنقاض طوال اليوم، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت قناة "إن دي تي في"، إنّ فرق الإنقاذ انتشلت أحد عشر شخصا على قيد الحياة، بينما أعلنت وفاة أحد عشر آخرين.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه "حزين للخسائر في الأرواح".

وأعربت الرئيسة دروبادي مورمو التي تقطن القصر الرئاسي على بعد 20 كيلومترا فقط من موقع الحادث، عن حزنها "لوفاة كثير من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال".

وفاز حزب مودي الحاكم مؤخرا في انتخابات ولاية دلهي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وألقى وزير دلهي، كابيل ميشرا، باللوم في "انهيار مبان غير قانونية" على "الفساد" داخل الهيئة البلدية المحلية التي يديرها حزب سياسي منافس.

وقال: "هناك حاجة للتحقيق حول كل هذه المباني غير القانونية واتخاذ إجراءات صارمة".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المبنى المكون من أربع طبقات "انهار مثل بيت من ورق".