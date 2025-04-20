تصعيد الحروب.. كوريا الشمالية تنتقد قرار واشنطن بتسهيل صادرات الأسلحة

وكالات

نددت كوريا الشمالية، بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بتسهيل صادرات الأسلحة، إذ وصفت هذه الخطوة أنها إجراءات لتصعيد الحروب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تعليق: "من جهة، تتظاهر الولايات المتحدة بأنها وسيط من خلال التوصية بالحوار والتفاوض، بينما من جهة أخرى تواصل تسليم جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل لتشجيع دعاة الحروب على توسيع نطاق الحروب وإطالة أمدها".

ويسعى ترامب جاهدا لإجراء مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا، ووقع في 9 أبريل أمرا تنفيذيا بتسهيل عمليات تصدير الأسلحة الأمريكية، وفقا لما ذكرته الغد.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد قال، الجمعة، إن محادثات أوكرانيا وروسيا تصل إلى ذروتها، مؤكدا أن لا أحد يتلاعب به في مساعيه لإنهاء الحرب.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، إنه سيتجاهل محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا إذا صعّبت موسكو أو كييف وضع حد للصراع، موضحا أنه لا يزال يعتقد بأن هناك فرصة جيدة لإنهاء الصراع، وفقا لما ذكرته الغد.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا في أول 24 ساعة من عودته للبيت الأبيض، وعدل ذلك عندما تولى المنصب، مشيرا إلى إمكان إبرام اتفاق بحلول أبريل أو مايو مع تنامي العقبات أمام هذا الهدف.

وأجرت أوكرانيا وروسيا محادثات بوساطة أميركية في السعودية، تمخضت عن وقف جزئي لإطلاق النار لا أكثر، لكن الحرب استمرت فعليا، ومنها هجوم صاروخي روسي في الآونة الأخيرة استهدف سومي في شمال شرق أوكرانيا، وأودى بحياة 35 شخصا، وهو هجوم وصفه ترامب بأنه خطأ.

وقال الكرملين، الجمعة، إنه جرى إحراز بعض التقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه وصف الاتصالات مع الولايات المتحدة بأنها معقدة.