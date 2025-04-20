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3 شهداء إثر غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات وسط غزة

02:03 ص الأحد 20 أبريل 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، غارة إسرائيلية بالقرب من مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية التي نفذها طيران الاحتلال عن استشهاد 3 فلسطينيين.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

كما تم سماع دوي انفجارات جراء نسف منازل بالمناطق الشرقية لمدينة غزة.

بينما قصفت طائرات مسيرة إسرائيلية خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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غارة إسرائيلية مقبرة السوارحة قطاع غزة مخيم النصيرات
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