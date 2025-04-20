خلفيات الحادث غير واضحة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بألمانيا



وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية، أن شخصين قتلا جراء إطلاق أعيرة نارية في بلدة باد ناوهايم الألمانية شمالي فرانكفورت بولاية هيسن الألمانية.

قال متحدث باسم الشرطة، إن الجاني لاذ بالفرار، مضيفا أنه لا يوجد خطر على السكان أو العامة في الوضع الراهن.

ويجري حاليا بحث مكثف عن الجاني، إذ قال المتحدث: "في الوقت الحالي، نفترض أن هناك جانيا واحدا، ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حتى الآن".

كما لم تتوفر حتى وقت متأخر من أمس السبت أي معلومات ملموسة حول الجاني المحتمل.

وانتشرت الشرطة بكثافة وطوقت منطقة كبيرة حول مسرح الجريمة المشتبه به أمام مبنى مكون من ثلاثة طوابق.

يشار إلى أن المنطقة عبارة عن عقار سكني يضم عدة مبان سكنية بالقرب من حمام سباحة.

ولا تزال خلفيات الحادث غير واضحة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إنه عندما وصلت أولى الدوريات إلى مكان الحادث، عثر الضباط على جثتين.

وأضاف: "كلا القتيلين مصابان بطلقات نارية"، وفقا لروسيا اليوم.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن عمر أو جنس الضحيتين، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الجاني والضحيتان يعرفان بعضهما البعض.