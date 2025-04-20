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الانفجارات هزت المنازل.. سلسة غارات أمريكية تستهدف مواقع في صنعاء

01:21 ص الأحد 20 أبريل 2025

طائرة أمريكية- أرشيفية

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وكالات

شن الطيران الأمريكي، سلسلة غارات جوية، على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان، إن غارات جوية استهدفت جبل نُقم شرقي صنعاء، وحي النهضة بمديرية الثورة شمال غربي العاصمة"، وفقا لسكاي نيوز.

وهزت انفجارات عنيفة العاصمة، وسط تحليق كثيف للطيران الأمريكي، وفقا للشهود.

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الطيران الأمريكي استهدف بسلسلة غارات العاصمة صنعاء"، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أنه تم أيضا استهداف منطقة ضروان بمديرية بني حشيش، ومديريتي الحصن وبني مطر في محافظة صنعاء.

وفي وقت سابق، شن الطيران الأمريكي سلسلة غارات استهدفت ميناء ومطار الحديدة، غربي البلاد، دون الإعلان عن وقوع خسائر حتى الآن.

وشنت الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي، قرابة الـ1000 غارة جوية على أهداف تابعة للحوثيين، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تعهد باستخدام القوة الساحقة بهدف منع الحوثيين من استهداف الشحن في البحر الأحمر.

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