بالجرارات الزراعية.. مظاهرات في تركيا احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو

كتب- محمد جعفر:

نظم حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في تركيا، مظاهرة جديدة يوم السبت في مدينة يوزغات بوسط البلاد، حيث قاد نحو 100 جرار زراعي لقطع الطرقات، في تحرك احتجاجي ضد الحكومة.

ويأتي هذا التحرك بعد نحو شهر من اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض، والذي يُعد أبرز خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد أشعل اعتقاله موجة احتجاجات هي الأكبر التي تشهدها تركيا منذ عشر سنوات، تبعها حملة أمنية مكثفة أسفرت عن توقيف ما يقرب من 2000 شخص.

ورغم تراجع وتيرة الاحتجاجات، لا تزال الجامعات والمدارس الثانوية تشهد مظاهرات متفرقة، بينما يواصل زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، دعواته لتنظيم احتجاجات أسبوعية في مختلف أنحاء البلاد.

وقد شارك أوزيل بنفسه في احتجاج يوزغات، حيث قاد جرارًا في مقدمة القافلة، بينما احتشد الآلاف من المواطنين رافعين الأعلام في هذه المدينة ذات الطابع المحافظ، والتي كانت تعد من معاقل الدعم التقليدية لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحلفائه القوميين.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة، أبرزها "لتستقل الحكومة!"، وفقًا لما نشرته عدد من وسائل الإعلام المعارضة على الإنترنت.