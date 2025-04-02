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بينها مصر.. قائمة الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسومًا جمركية

11:58 م الأربعاء 02 أبريل 2025

ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، أن الولايات المتحدة ستفرض على كل الدول النسب ذاتها من الرسوم الجمركية التي تفرضها على واشنطن، لافتًا إلى أن نسبة 10% تعتبر أقل نسبة للرسوم.

وكانت سوريا من أعلى الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسومًا جمركية بنسبة 41%، تليها العراق بنسبة 39%، ثم ليبيا بـ31%، والجزائر بـ30%، وتونس بـ28% والأردن بـ20%.

في حين ستواجه كل من مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، والمغرب، والسودان، واليمن، ولبنان وجيبوتي رسومًا جمركية بنسبة 10%.

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