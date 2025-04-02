رسوم ترامب الجمركية العالمية تبدأ بـ10 % وفرض نسبة أكبر على بعض الدول

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية، مضيفا بأن بلاده فرضت رسوما جمركية بنسبة 2.5% فقط على السيارات الأجنبية والاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما بقيمة 10%.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستخدم أموال الرسوم الجمركية لـ"خفض الضرائب وسداد الدين العام"، لافتا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يفرض علينا 10% من التعريفات و20% من الضرائب"، علما بأن الولايات المتحدة على مدار عقود لم ترد على أي دولة فرضت عليها رسومًا جمركية.

وأضاف ترامب، أن كندا تحصل على 200 مليار دولار رسومًا جمركية على المنتجات الأمريكية، كما أن اليابان تفرض رسومًا جمركية على أمريكا بنسبة 700٪، كما أن المكسيك تحصل على 300 مليار دولار سنويًا من الرسوم الجمركية.

وكشف ترامب أنه سيتم فرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 30% على الواردات من جنوب أفريقيا، وبنسبة 31% على الواردات من سويسرا، وبنسبة 49% على الواردات من كمبوديا، وبنسبة 24% على الواردات من اليابان.

كما أعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات من كل من بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، وهي أقل نسبة جمركية، وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا.

واعتبر ترامب أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى عودة الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة، داعيا إلى البدء في شراء المنتجات الأمريكية، متابعا، أن اليوم هو "أحد أهم الأيام" في تاريخ أمريكا، وهذا إعلان استقلالنا الاقتصادي".

وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إن إنهاء الحرب في أوكرانيا "يشغل حيزا كبيرا من اهتماماتي"، مشيرا إلى أن الآلاف من روسيا وأوكرانيا يموتون بسبب تلك الحرب.