تراجع الأسواق الأمريكية بعد إعلان ترامب رسوم جمركية واسعة النطاق

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تراجعت الأسهم الأمريكية في التداولات الممتدة بعد ساعات العمل، وذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق بحد أدنى 10%، مع فرض معدلات أعلى على عدد من الدول.

وذكر موقع "اس إن بي سي" الإخباري الأمريكي اليوم الأربعاء أن أسهم الشركات الكبرى، التي تعتمد على الواردات، تعرضت لخسائر ملحوظة، حيث انخفض سهم شركة "نايكي" بنسبة 6%، وتراجع سهم شركة "جنرال موتورز" بنسبة 3%.

كما واصلت أسهم بعض الشركات التي تعرضت لضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال الشهر الماضي انخفاضها في التداولات الممتدة، حيث هبط سهم شركتي "إنفيديا" و"تسلا" بنسبة 3% لكل منهما.

وأعلن البيت الأبيض عن تطبيق حد أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع الدول، اعتبارا من 5 أبريل الجاري. كما سيتم فرض رسوم أعلى على الدول التي تفرض معدلات جمركية مرتفعة على المنتجات الأمريكية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض في "يوم التحرير الأمريكي": "سنفرض عليهم ما يقارب نصف ما يفرضونه علينا من رسوم جمركية، ولن تكون هذه الرسوم متطابقة بالكامل".