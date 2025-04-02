"قرارات يوم التحرير".. ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25%

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض على كل الدول النسب ذاتها من الرسوم الجمركية التي تفرضها على واشنطن، قائلًا إن "هذه الإجراءات الجمركية ستمكننا من جعل أمريكا عظيمة مجددًا أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، أن الوظائف والمصانع ستعود مجددًا إلى الولايات المتحدة، وستنخفض الأسعار أمام المستهلكين.

وذكر أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة في الخارج، اعتبارًا من منتصف الليل (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، لمعالجة "الاختلالات الفادحة" التي أثرت على القاعدة الصناعية، وهددت الأمن القومي.

وقال الرئيس الأمريكي: "لا يُسمح لأي من شركاتنا بدخول دول أخرى، وأقول إن الصديق والعدو، وفي كثير من الحالات، الصديق أسوأ من العدو من حيث التجارة. لكن هذه الاختلالات الفادحة دمرت قاعدتنا الصناعية، وهددت أمننا القومي".

وأشار ترامب إلى أنه لا يُلقي باللوم على الدول الأخرى في "هذه الكارثة"، إنما "أُلقي باللوم على الرؤساء والقادة السابقين الذين لم يُؤدوا واجبهم، لقد سمحوا بحدوث ذلك، بل سمحوا بحدوثه لدرجة لا يُمكن لأحد تصديقها".

وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الناتجة عن الرسوم الجمركية "لخفض ضرائبها وسداد دينها الوطني".

وتابع الرئيس الأمريكي: "الغشاشون الأجانب نهبوا مصانعنا واللصوص الأجانب مزقوا حلمنا الأمريكي الجميل"، مضيفًا أن "اليوم هو أحد أهم الأيام في تاريخ أمريكا لأنه يمثل إعلان استقلالنا الاقتصادي".

وأضاف "المواطنون الأمريكيون الكادحون أجبروا على الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تزداد الدول الأخرى ثراءً ونفوذًا".

وقال ترامب، إن "الرسوم الجمركية ستمكننا من إعادة الوظائف والمصانع إلى بلدنا بمستويات كبيرة، كما ستعني زيادة الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعارًا أقل للمستهلكين".

وذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية بنسبة 2.5% فقط على السيارات الأجنبية، وفي المقابل يفرض الاتحاد الأوروبي عليها رسومًا بقيمة 10%، قائلًا: "الاتحاد الأوروبي يعرضنا لضرر كبير فهو يرسل لنا سياراته ولا يستورد منا".