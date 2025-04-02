الأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

وكالات

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أنه يجب على الجميع حماية العاملين في المجال الطبي والإنساني و"لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وقال جوتيريش: "أدعو مجددًا لإعادة وقف إطلاق النار بغزة فورًا والإفراج غير المشروط عن الأسرى وإيصال المساعدات".

وفي مجزرة جديدة، قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كانت تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيًا بينهم 9 أطفال.