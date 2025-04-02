نص مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. وحماس: إسرائيل نسفته بتعديلاتها عليه

وكالات

حصلت "الجزيرة" على نسخة من مقترح الوسطاء الذي قُدم في 27 مارس ووافقت عليه حركة حماس، بالإضافة إلى نسخة الرد الإسرائيلي عليه في 28 مارس الماضي.

وكشفت مصادر للجزيرة أن حركة حماس قررت عدم الرد على الورقة الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدة أن إسرائيل قامت بنسف المقترح الذي سبق ووافقت عليه الحركة.

وأوضحت المصادر أن المقترح الذي قدمه الوسطاء تضمن إفراج حماس عن خمسة جنود إسرائيليين خلال 50 يومًا، بينهم عيدان أليكسندر، مقابل الإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 150 محكومون بالمؤبد، بالإضافة إلى 2000 من أسرى غزة.

وتضمن المقترح إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس، وفتح المعابر، وتنفيذ البروتوكول الإنساني.

ونص المقترح على أن تقدم حماس وإسرائيل تفاصيل عن الأسرى لديهما، سواء أحياء أو أموات، بحلول اليوم العاشر من الاتفاق، مع تعهد الوسطاء ببدء مفاوضات فورية خلال 50 يومًا للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وترتيبات "اليوم التالي".

في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي رافضًا لمعظم بنود المقترح، حيث اشترطت تل أبيب أن تقوم حماس بالإفراج عن الجندي الأميركي أليكسندر كخطوة "حسن نية" دون مقابل قبل تنفيذ الاتفاق.

وطالبت بالإفراج عن 10 جنود إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل 120 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و1111 أسيرًا من غزة.

وضمن الشروط الإسرائيلية، طلبت تل أبيب أن تقوم حماس في اليوم العاشر بتسليم 16 جثة لإسرائيليين، مقابل 160 جثة لفلسطينيين.

وحددت إسرائيل سقف الاتفاق بـ40 يومًا، مع بدء المفاوضات على مبادئ جديدة في اليوم الثاني من التنفيذ، حيث أدخلت بندًا جديدًا يفرض نزع سلاح المقاومة، ورفضت الانسحاب من قطاع غزة مكتفية بإعادة تموضع قواتها داخله، بالإضافة إلى اشتراط وضع آلية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين فقط.

وترى حركة حماس أن هذه التعديلات الإسرائيلية تقوّض جوهر الاتفاق، مما دفعها إلى عدم التعاطي مع المقترح الإسرائيلي، وفقًا لمصادر الجزيرة.