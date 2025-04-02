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إسرائيل ترحل راهبة روسية بعد اتهامها بتدبير هجوم 7 أكتوبر مع حماس

09:39 م الأربعاء 02 أبريل 2025

هجوم 7 أكتوبر أرشييفية

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وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن السلطات الإسرائيلية قامت بترحيل الراهبة الروسية يوليا ماتيفيفا، التي اتهمت إسرائيل بتدبير هجوم 7 أكتوبر بالتعاون مع حركة حماس.

وكانت إسرائيل قد ألغت تأشيرة ماتيفيفا العام الماضي، لكنها اختبأت لفترة قبل أن يتم العثور عليها مؤخرًا.

وقالت ماتيفيفا في مقابلة صحفية إن إسرائيل "تآمرت مع حماس" من أجل شن الهجوم بهدف حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الملاحقة الجنائية، مضيفة أن نتنياهو كان يخطط لبناء "هيكل يهودي ثالث" في القدس ليحل محل المسجد الأقصى.

وتم العثور على الراهبة الروسية لاحقًا واعتقالها، بعد أن اختبأت في منطقة زراعية قرب القدس، حيث أنه على الرغم من محاولتها الحصول على وضع لاجئ في إسرائيل خوفًا من العودة إلى روسيا، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها وقررت طردها من البلاد.

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